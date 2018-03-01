(CNN) -- مدينة بينين في نيجيريا هي عاصمة الاتجار بالبشر في الدولة، وهي إحدى نقاط المغادرة الأكبر للإتجار بالبشر في القارة. فيها عشرات الآلاف من الشباب والشابات يتجهون نحو الحلم الأوروبي. ويعود عشرات الآلاف من الشباب والشابات إليها أيضاً بأحلام محطمة، واليوم نأمل بلقاء أحدهم.
مراسلة CNN تزور "بطلاً" هرب من العبودية في ليبيا
مراسلة CNN تزور "بطلا" هرب من العبودية بليبيا
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
3:59
مراسلة شبكتنا نعمة الباقر تعود إلى نيجيريا للقاء أحد الذين نجوا من العبودية في ليبيا.
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