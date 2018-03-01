مراسلة CNN تزور "بطلاً" هرب من العبودية في ليبيا

(CNN) -- مدينة بينين في نيجيريا هي عاصمة الاتجار بالبشر في الدولة، وهي إحدى نقاط المغادرة الأكبر للإتجار بالبشر في القارة. فيها عشرات الآلاف من الشباب والشابات يتجهون نحو الحلم الأوروبي. ويعود عشرات الآلاف من الشباب والشابات إليها أيضاً بأحلام محطمة، واليوم نأمل بلقاء أحدهم.