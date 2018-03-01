أمريكا: حفل زفاف مثير للجدل والمدعوون مسلحون برشاشات

حفل زفاف مثير للجدل والمدعوون مسلحون برشاشات

العالم
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 05:47 (GMT +0400).
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1:05

تجمع المئات في بنسلفانيا لحضور زفاف بكنيسة، حاملين معهم بنادق “AR-15” دون ذخيرة.

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