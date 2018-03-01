شاهد.. بوتين يكشف عن صاروخ جديد "لا يقهر"

شاهد.. بوتين يكشف عن صاروخ جديد "لا يقهر"

العالم
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 08:46 (GMT +0400).
أسلحة نوويةالترسانة النوويةالجيش الروسيالناتوحلف الناتو
0:44

كما كشف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة.

(CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تعمل على تطوير صاروخ كروز جديد وصفه بأنه "لا يقهر"، كما كشف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة.
 

أسلحة نوويةالترسانة النوويةالجيش الروسيالناتوحلف الناتوروسيا