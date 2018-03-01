(CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تعمل على تطوير صاروخ كروز جديد وصفه بأنه "لا يقهر"، كما كشف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة.
شاهد.. بوتين يكشف عن صاروخ جديد "لا يقهر"
شاهد.. بوتين يكشف عن صاروخ جديد "لا يقهر"
العالم
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 08:46 (GMT +0400).
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كما كشف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة.
(CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تعمل على تطوير صاروخ كروز جديد وصفه بأنه "لا يقهر"، كما كشف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة.
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