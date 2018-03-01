شاهد.. بوتين يكشف عن صاروخ جديد "لا يقهر"

(CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تعمل على تطوير صاروخ كروز جديد وصفه بأنه "لا يقهر"، كما كشف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة.

