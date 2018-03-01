بوتين: استمعوا لنا الآن.. نملك أكبر إمكانيات نووية بالعالم

بوتين: نملك أكبر إمكانيات نووية بالعالم

العالم
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 07:47 (GMT +0400).
أسلحة نوويةالترسانة النوويةالجيش الروسيروسيا
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، أن بلاده تملك ترسانة أسلحة نووية لا يمتلكها أي بلد آخر، مضيفاً أن ذلك لم يكن سرياً.

(CNN)—أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، أن بلاده تملك ترسانة أسلحة نووية لا يمتلكها أي بلد آخر، مضيفاً أن ذلك لم يكن سرياً.

 

أسلحة نوويةالترسانة النوويةالجيش الروسيروسيا