بوتين: استمعوا لنا الآن.. نملك أكبر إمكانيات نووية بالعالم

(CNN)—أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، أن بلاده تملك ترسانة أسلحة نووية لا يمتلكها أي بلد آخر، مضيفاً أن ذلك لم يكن سرياً.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، أن بلاده تملك ترسانة أسلحة نووية لا يمتلكها أي بلد آخر، مضيفاً أن ذلك لم يكن سرياً.
(CNN)—أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، أن بلاده تملك ترسانة أسلحة نووية لا يمتلكها أي بلد آخر، مضيفاً أن ذلك لم يكن سرياً.
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