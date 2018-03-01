أسد ينهش فتاة حتى الموت في جنوب أفريقيا

أسد ينهش فتاة حتى الموت في جنوب أفريقيا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
الحيواناتحيواناتحيوانات مفترسةحوادثمشاهير
1:11

المرأة كانت تزور محمية دينوكينغ الطبيعية، التي يديرها كيفين ريتشاردسون.

(CNN)-- تعرضت فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً للنهش حتى الموت من قبل أسد داخل محمية طبيعية في جنوب أفريقيا.

الحيواناتحيواناتحيوانات مفترسةحوادثمشاهير