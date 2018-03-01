(CNN)-- تعرضت فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً للنهش حتى الموت من قبل أسد داخل محمية طبيعية في جنوب أفريقيا.
أسد ينهش فتاة حتى الموت في جنوب أفريقيا
أسد ينهش فتاة حتى الموت في جنوب أفريقيا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
1:11
المرأة كانت تزور محمية دينوكينغ الطبيعية، التي يديرها كيفين ريتشاردسون.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.