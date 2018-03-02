شاهد.. هذا أول ضوء يشعّ بالكَون!

شاهد.. هذا أول ضوء يشعّ بالكَون!

العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 مارس/آذار 2018; 02:06 (GMT +0400).
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حدث الاكتشاف في “راديو تيليسكوب” في غرب أستراليا بعد 12 عاماً من البحث عن أي إشارات.

الكوننشأة الكوناكتشافاتاكتشافات علمية