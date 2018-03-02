شاهد.. هذا أول ضوء يشعّ بالكَون!
شاهد.. هذا أول ضوء يشعّ بالكَون!
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 مارس/آذار 2018; 02:06 (GMT +0400).
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حدث الاكتشاف في “راديو تيليسكوب” في غرب أستراليا بعد 12 عاماً من البحث عن أي إشارات.
حدث الاكتشاف في “راديو تيليسكوب” في غرب أستراليا بعد 12 عاماً من البحث عن أي إشارات.
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