لاجئ روهينغي: وجدني وقال “ألم تمت بعد؟” 

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هذه الفيديوهات قيل لنا إنها صُورت بعد الهجوم بوقت قصير.. بعد أربعة أشهر، وجدنا المراهق يعيش في مخيم لاجئين في بنغلاديش. يقول الشاب محمد الحسن إن الجيش أطلق النار عليه، لكنه استطاع الهرب بتظاهره الموت.