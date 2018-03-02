لاجئ روهينغي: وجدني وقال “ألم تمت بعد؟”
لاجئ روهينغي: وجدني وقال “ألم تمت بعد؟”
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
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هذه الفيديوهات قيل لنا إنها صُورت بعد الهجوم بوقت قصير.. بعد أربعة أشهر، وجدنا المراهق يعيش في مخيم لاجئين في بنغلاديش. يقول الشاب محمد الحسن إن الجيش أطلق النار عليه، لكنه استطاع الهرب بتظاهره الموت.
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