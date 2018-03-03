"إعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي لأمريكا
"إعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي لأمريكا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
1:07
هناك 80 مليون شخص على مسار عاصفة تطورت لتصبح من فئة يتعارف عليها باسم "إعصار القنبلة".
هناك 80 مليون شخص على مسار عاصفة تطورت لتصبح من فئة يتعارف عليها باسم "إعصار القنبلة".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.