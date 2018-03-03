"إعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي لأمريكا

"إعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي لأمريكا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
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1:07

هناك 80 مليون شخص على مسار عاصفة تطورت لتصبح من فئة يتعارف عليها باسم "إعصار القنبلة".

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