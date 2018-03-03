شاهد.. هذا هو رئيس حملة ترامب لعام 2020

(CNN)-- وظف الرئيس ترامب برادلي بارسكيل لإدارة حملة إعادة انتخابه في عام 2020، وكان بارسكيل مدير الإعلام الرقمي لحملة ترامب 2016. لسنوات، كان بارسكيل يصمم المواقع والاستراتيجيات الرقمية لمنظمة ترامب، ولم يملك خبرة في السياسة قبيل الانضمام إلى الحملة في 2015.