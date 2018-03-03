(CNN)-- وظف الرئيس ترامب برادلي بارسكيل لإدارة حملة إعادة انتخابه في عام 2020، وكان بارسكيل مدير الإعلام الرقمي لحملة ترامب 2016. لسنوات، كان بارسكيل يصمم المواقع والاستراتيجيات الرقمية لمنظمة ترامب، ولم يملك خبرة في السياسة قبيل الانضمام إلى الحملة في 2015.
شاهد.. هذا هو رئيس حملة ترامب لعام 2020
شاهد.. هذا هو رئيس حملة ترامب لعام 2020
العالم
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
1:04
بارسكيل لم يملك خبرة في السياسة قبيل الانضمام إلى حملة ترامب في 2015.
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