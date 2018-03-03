شاهد.. انقاذ متزلج علق بعد انهيار ثلجي
شاهد.. انقاذ متزلج علق بعد انهيار ثلجي
العالم
آخر تحديث السبت, 03 مارس/آذار 2018; 08:52 (GMT +0400).
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أنقذ متزلج بعد تراجع في انهيار ثلجي في منتجع “Squaw Valley” للتزلج في ولاية كاليفورنيا. لم يصب الرجل بجراح خطيرة، وحرر من بين الثلوج.
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