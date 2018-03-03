شاهد اشتباكات بين متظاهرين ورجال أمن في أوكرانيا

اشتباكات بين متظاهرين ورجال أمن في أوكرانيا

العالم
آخر تحديث السبت, 03 مارس/آذار 2018; 09:53 (GMT +0400).
أوكرانياالحكومة الأوكرانيةمظاهراتكييفاحتجاجات
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تحركت الشرطة الأوكرانية في العاصمة كييف لتفكيك معسكر احتجاج أقيم بالقرب من مبنى البرلمان الوطني، السبت، واعتقلت نحو 100 متظاهر وسط اشتباكات وفقا لما ذكرته إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي. وقالت الشرطة إن ستة محتجين وأربعة من ضباط الشرطة أصيبوا في أعمال العنف الذي وقعت بالعاصمة كييف.

أوكرانياالحكومة الأوكرانيةمظاهراتكييفاحتجاجات