شاهد اشتباكات بين متظاهرين ورجال أمن في أوكرانيا
اشتباكات بين متظاهرين ورجال أمن في أوكرانيا
العالم
آخر تحديث السبت, 03 مارس/آذار 2018; 09:53 (GMT +0400).
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تحركت الشرطة الأوكرانية في العاصمة كييف لتفكيك معسكر احتجاج أقيم بالقرب من مبنى البرلمان الوطني، السبت، واعتقلت نحو 100 متظاهر وسط اشتباكات وفقا لما ذكرته إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي. وقالت الشرطة إن ستة محتجين وأربعة من ضباط الشرطة أصيبوا في أعمال العنف الذي وقعت بالعاصمة كييف.
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