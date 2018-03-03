أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدت العاصفة التي ضربت شمال شرقيّ الولايات المتحدة إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلغاء أكثر من 3300 رحلة جوية وقطع الطاقة عن 900 ألف شخص.
عاصفة بأمريكا.. مقتل 5 على الأقل ورياح تقلب شاحنة
عاصفة بأمريكا.. مقتل 5 ورياح تقلب شاحنة
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و11 دقيقة.
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العاصفة القوية التي تشهدها البلاد أثارت تساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة وأمواج مفاجئة لليوم الثاني.
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