بريطانيا تكشف: الجاسوس الروسي تعرض لمحاولة قتل عمد بغاز أعصاب

(CNN)-- أعلنت الشرطة البريطانية أن العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال تعرض مع ابنته يوليا "لمحاولة قتل بواسطة غاز الأعصاب"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لم يحدد فيه نوع الغاز الذي تم استخدامه.