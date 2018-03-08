بريطانيا تكشف: الجاسوس الروسي تعرض لمحاولة قتل عمد بغاز أعصاب

بريطانيا: الجاسوس الروسي تعرض لمحاولة قتل عمد

العالم
آخر تحديث الخميس, 08 مارس/آذار 2018; 09:12 (GMT +0400).
الحكومة البريطانيةالشرطة البريطانيةبريطانياجرائمروسيا
2:28

فيديو جديد يظهر العميل المزدوج في متجر بمدينة ساليسبري في إنجلترا، التقط في27 فبراير.

(CNN)-- أعلنت الشرطة البريطانية أن العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال تعرض مع ابنته يوليا "لمحاولة قتل بواسطة غاز الأعصاب"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لم يحدد فيه نوع الغاز الذي تم استخدامه.

الحكومة البريطانيةالشرطة البريطانيةبريطانياجرائمروسياروسيا 2018