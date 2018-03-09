مقتل 7 في تفجير مسجد بأفغانستان.. وداعش: استهدفنا تجمعا للشيعة

سقط 7 قتلى على الأقل في أفغانستان، الجمعة، إثر تفجير انتحاري في مسجد بالعاصمة كابول حيث كان يجري إحياء ذكرى مقتل الزعيم السياسي الشيعي عبدالعلي مزاري، وفقا لما قاله نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي لـCNN.

وأضاف رحيمي أن الانتحاري حاول دخول مكان التجمع ولكن جرى إيقافه من قبل الشرطة عند نقطة التفتيش الأولى فقام بتفجير نفسه.

في الوقت نفسه، ادعى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن الهجوم استهدف تجمعا للشيعة قرب حسينية في منطقة دشت برجي. وأضافت أن التفجير أسفر عن مقتل 200 وإصابة مئات آخرين. مشيرة إلى أن المشاركين كانوا يحيون ذكرى مقتل مزاري زعيم الهزارة الشيعة الذي قتلته حركة طالبان عام 1995.