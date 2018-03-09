شاهد كيف سرق ثلاثة لصوص جهاز صراف آلي

شاهد كيف سرق ثلاثة لصوص جهاز صراف آلي

العالم
آخر تحديث الجمعة, 09 مارس/آذار 2018; 03:06 (GMT +0400).
واشنطنأمريكاسرقات
1:05

يظهر في التسجيل مركبة تصدم بسرعة عالية واجهة أحد المتاجر لاقتحامه وسرقة جهاز صراف آلي بداخله.

(CNN)—أظهر مقطع فيديو عملية سطو فريدة من نوعها وقعت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، حيث اقتحمت شاحنة زرقاء واجهة متجر من أجل سرقة جهاز صراف آلي بداخله.

 

واشنطنأمريكاسرقات