شاهد كيف سرق ثلاثة لصوص جهاز صراف آلي

(CNN)—أظهر مقطع فيديو عملية سطو فريدة من نوعها وقعت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، حيث اقتحمت شاحنة زرقاء واجهة متجر من أجل سرقة جهاز صراف آلي بداخله.