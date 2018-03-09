شاهد كيف سرق ثلاثة لصوص جهاز صراف آلي شاهد كيف سرق ثلاثة لصوص جهاز صراف آلي العالم آخر تحديث الجمعة, 09 مارس/آذار 2018; 03:06 (GMT +0400). واشنطنأمريكاسرقات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:05 يظهر في التسجيل مركبة تصدم بسرعة عالية واجهة أحد المتاجر لاقتحامه وسرقة جهاز صراف آلي بداخله. (CNN)—أظهر مقطع فيديو عملية سطو فريدة من نوعها وقعت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، حيث اقتحمت شاحنة زرقاء واجهة متجر من أجل سرقة جهاز صراف آلي بداخله. واشنطنأمريكاسرقات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-090318-WashingtonDC-ATM-theft-caught-on-camera","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/09","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.