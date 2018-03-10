احتفل موظفو CNN والشركة الأم Turner، الخميس، من أبوظبي إلى أتلانتا، باليوم العالمي للمرأة، حيث ارتدى الموظفون الملابس الأرجوانية اللون، لدعم حقوق المرأة والمساواة، والاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء حول العالم.
ستايل
CNN تحتفل بيوم المرأة العالمي لدعم المساواة
CNN تحتفل بيوم المرأة العالمي لدعم المساواة
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
1:12
من أبوظبي إلى أتلانتا، شبكتنا تحتفل باليوم العالمي للمرأة.
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