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CNN تحتفل بيوم المرأة العالمي لدعم المساواة

CNN تحتفل بيوم المرأة العالمي لدعم المساواة

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آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
أبوظبيالإمارات العربية المتحدةالمرأةدبيروما
1:12

من أبوظبي إلى أتلانتا، شبكتنا تحتفل باليوم العالمي للمرأة.

احتفل موظفو CNN والشركة الأم Turner، الخميس، من أبوظبي إلى أتلانتا، باليوم العالمي للمرأة، حيث ارتدى الموظفون الملابس الأرجوانية اللون، لدعم حقوق المرأة والمساواة، والاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء حول العالم.

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