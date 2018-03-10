CNN تحتفل بيوم المرأة العالمي لدعم المساواة

احتفل موظفو CNN والشركة الأم Turner، الخميس، من أبوظبي إلى أتلانتا، باليوم العالمي للمرأة، حيث ارتدى الموظفون الملابس الأرجوانية اللون، لدعم حقوق المرأة والمساواة، والاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء حول العالم.