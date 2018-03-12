حكم أبدي.. الرئيس الصيني يعزز نفوذه

(CNN)-- صوّت البرلمان في الصين على تغيير الدستور والتخلي عن حد الفترتين على الرئاسة في البلاد، ما يعنيه هذا أن بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ البقاء في الرئاسة طالما أراد ذلك. شي يعتبر أقوى سياسي في البلاد منذ رحيل مؤسس الصين الشيوعية ماو تسي تونغ.