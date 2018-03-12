(CNN)-- صوّت البرلمان في الصين على تغيير الدستور والتخلي عن حد الفترتين على الرئاسة في البلاد، ما يعنيه هذا أن بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ البقاء في الرئاسة طالما أراد ذلك. شي يعتبر أقوى سياسي في البلاد منذ رحيل مؤسس الصين الشيوعية ماو تسي تونغ.
حكم أبدي.. الرئيس الصيني يعزز نفوذه
حكم أبدي.. الرئيس الصيني يعزز نفوذه
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
1:17
صوّت البرلمان على تغيير الدستور الصيني والتخلي عن حد الفترتين على الرئاسة في البلاد.
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