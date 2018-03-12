شاهد.. سقوط مروحية بنيويورك ونجاة الطيّار من بين 6 أشخاص

(CNN)-- سقطت طائرة مروحية في النهر الشرقي لمدينة نيويورك الأمريكية، وكان على متنها 6 أشخاص، بمن فيهم الطيّار. وأُعلنت وفاة راكبَين في الموقع، بينما أُعلنت وفاة 3 آخرين في المستشفى.