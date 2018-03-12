(CNN)-- سقطت طائرة مروحية في النهر الشرقي لمدينة نيويورك الأمريكية، وكان على متنها 6 أشخاص، بمن فيهم الطيّار. وأُعلنت وفاة راكبَين في الموقع، بينما أُعلنت وفاة 3 آخرين في المستشفى.
شاهد.. سقوط مروحية بنيويورك ونجاة الطيّار من بين 6 أشخاص
سقوط طائرة بنيويورك ونجاة فرد من بين 6 أشخاص
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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أُعلنت وفاة راكبَين في الموقع، بينما أُعلنت وفاة 3 آخرين في المستشفى.
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