(CNN)-- اختبرت روسيا بنجاح صاروخ "كينخالد" الذي تفوق سرعته سرعة الضوء، وهو أحد الصواريخ "التي لا تقهر" التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي ، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن "طائرة مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة للقوات الجوية الروسية أجرت تدريباً قتالياً لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من نظام كينخال الصاروخي عالي الدقة في المنطقة المحددة".
شاهد.. روسيا تختبر بنجاح صاروخاً "لا يقهر" يفوق سرعة الصوت
شاهد.. روسيا تختبر بنجاح صاروخاً "لا يقهر"
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 مارس/آذار 2018; 11:46 (GMT +0400).
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هذا هو أحد الصواريخ "التي لا تقهر" التي كشف عنها بوتين خلال خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي.
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