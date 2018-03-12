شاهد.. روسيا تختبر بنجاح صاروخاً "لا يقهر" يفوق سرعة الصوت

(CNN)-- اختبرت روسيا بنجاح صاروخ "كينخالد" الذي تفوق سرعته سرعة الضوء، وهو أحد الصواريخ "التي لا تقهر" التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي ، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن "طائرة مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة للقوات الجوية الروسية أجرت تدريباً قتالياً لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من نظام كينخال الصاروخي عالي الدقة في المنطقة المحددة".