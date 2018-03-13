شاهد.. انقلاب حافلة مدرسية وسقوطها في وادي بألاباما

انقلاب حافلة مدرسية وسقوطها في وادي بألاباما

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و11 دقيقة.
أمريكاحوادثحوادث سير
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الحافلة كانت تنقل طلاباً من منطقة هيوستين، حينما تحطمّت على الطريق السريع وسقطت فى الوادي.

(CNN)— لقي شخص على الأقل، مصرعه وأصيب أخرون، إثر سقوط حافلة تقل عدداً من الطلاب بوادِ يبلغ ارتفاعه 15 متراً بولاية ألاباما الأمريكية.

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