مدرسة تستخدم صوت إطلاق نار حقيقي في تدريبات
مدرسة تستخدم صوت إطلاق نار حقيقي في تدريبات
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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لجأت مدرسة ثانوية في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية لاستخدام صوت إطلاق نار حقيقي خلال تدريبات للطلبة على التصرف خلال حالات إطلاق نار حقيقية.
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