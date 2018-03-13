مدرسة تستخدم صوت إطلاق نار حقيقي في تدريبات

مدرسة تستخدم صوت إطلاق نار حقيقي في تدريبات

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
أمريكاإطلاق نارالشرطة الأمريكيةالتعليم
1:01

لجأت مدرسة ثانوية في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية لاستخدام صوت إطلاق نار حقيقي خلال تدريبات للطلبة على التصرف خلال حالات إطلاق نار حقيقية.

أمريكاإطلاق نارالشرطة الأمريكيةالتعليم