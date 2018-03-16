منافسة بوتين بالانتخابات: في روسيا لا يمكننا اختيار والدينا ولا رئيسنا
منافسة بوتين: لا يمكننا اختيار رئيسنا
العالم
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
1:17
كسينيا سوبتشاك هي المرأة الوحيدة في انتخابات الرئاسة في روسيا في 18 مارس/آذار
كسينيا سوبتشاك هي المرأة الوحيدة في انتخابات الرئاسة في روسيا في 18 مارس/آذار
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.