منافسة بوتين بالانتخابات: في روسيا لا يمكننا اختيار والدينا ولا رئيسنا

منافسة بوتين: لا يمكننا اختيار رئيسنا

العالم
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
روسيافلاديمير بوتين
1:17

كسينيا سوبتشاك هي المرأة الوحيدة في انتخابات الرئاسة في روسيا في 18 مارس/آذار

روسيافلاديمير بوتين