إمرأتان تعتديان على مسجد بأريزونا وتنشران فعلتهما عبر فيسبوك فيديو على فيسبوك يظهر اعتداء امرأتين على مسجد العالم آخر تحديث منذ ساعتين و41 دقيقة. شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:16 تاهني غونزالس وإليزابيث دونهاور أدينتا بعملية سطو من الدرجة الثالثة. (CNN)-- اعتقلت إمرأتان بعد سرقتهما لأغراض من مسجد في منطقة تيمبي بأريزونا. شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-170318-arizona-women-mosque-burglary-orig","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/17","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.