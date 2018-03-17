إمرأتان تعتديان على مسجد بأريزونا وتنشران فعلتهما عبر فيسبوك 

فيديو على فيسبوك يظهر اعتداء امرأتين على مسجد

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و41 دقيقة.
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تاهني غونزالس وإليزابيث دونهاور أدينتا بعملية سطو من الدرجة الثالثة.

(CNN)-- اعتقلت إمرأتان بعد سرقتهما لأغراض من مسجد في منطقة تيمبي بأريزونا.

 