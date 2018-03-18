شاهد.. ارتفاع حصيلة القتلى بانهيار جسر في فلوريدا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار جسر بمدينة ميامي الأمريكية بولاية فلوريدا الامريكية، وفقاً لما أعلنته السلطات بمؤتمر صحفي السبت. وذكر مدير الشرطة بالمدينة خوان بيريز إن خمسة جثث انتشلت من بين الانقاض بينما توفي شخص سادس جراء إصاباته خلال تلقيه العناية الطبية بأحد المستشفيات بالمنطقة.