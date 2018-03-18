أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار جسر بمدينة ميامي الأمريكية بولاية فلوريدا الامريكية، وفقاً لما أعلنته السلطات بمؤتمر صحفي السبت. وذكر مدير الشرطة بالمدينة خوان بيريز إن خمسة جثث انتشلت من بين الانقاض بينما توفي شخص سادس جراء إصاباته خلال تلقيه العناية الطبية بأحد المستشفيات بالمنطقة.
شاهد.. ارتفاع حصيلة القتلى بانهيار جسر في فلوريدا
ارتفاع حصيلة القتلى بانهيار جسر في فلوريدا
العالم
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
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تطلب على الفرق إزالة أنقاض بوزن 950 طن من فوق الضحايا، وفقاً لما ذكره مدير الشرطة بالمدينة.
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