شاهد.. بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

بوتين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية

العالم
آخر تحديث الأحد, 18 مارس/آذار 2018; 01:55 (GMT +0400).
روسياالحكومة الروسيةفلاديمير بوتين
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من المتوقع أن يفوز بوتين مرة أخرى بأغلبية ساحقة في هذا التصويت الرئاسي.

(CNN)-- أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها بلاده، الأحد. هناك ثمانية مرشحين في الانتخابات الرئاسية في روسيا، ولكن هناك منافس واحد فقط، وهو فلاديمير بوتين، الذي حكم روسيا بالفعل على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية كرئيس للبلاد ورئيس للوزراء. ومن المتوقع أن يفوز بوتين مرة أخرى بأغلبية ساحقة في هذا التصويت الرئاسي.

روسياالحكومة الروسيةفلاديمير بوتين