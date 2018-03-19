شاهد.. انفجار في تكساس يؤدي إلى وقوع إصابتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- يتلقى رجلان في العشرينات من العمر الرعاية الطبية في مجينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقاً لما ذكرته شرطة المنطقة عبر حسابها بتويتر.

وتوجهت فرق الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى موقع تعرض فيه الرجلان للإصابة جراء تفجير، الأحد، وقامت السلطات الأمنية بمعاينة غرض ثانٍ في الموقع، وقال مدير شرطة أوستن برايان مانلي إنها كانت حقيقبة ظهر، مضيفاً: "من الواضح وقوع تفجير."

ويأتي هذا الانفجار الأخير بعد أقل من أسبوع من إعلان الشرطة انفجار ثلاثة طرود أوصلت لمنازل بالمدينة ذاتها خلال عشرة أيام، وهذه التفجيرات أدت إلى مقتل رجل ومراهق، وجرح اثنين آخرين، بينما أكدت الشرطة وجود صلة بين تلك التفجيرات.

ضحايا هذه التفجيرات كانوا أمريكيين من أصول إسبانية وأفريقية، وذكرت الشرطة تبحث عن دوافع مرتبطة بالكراهية، ولم يتضح بعد إن كان انفجار الأحد مرتبطاً بالتفجيرات الثلاثة السابقة.