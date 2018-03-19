شاهد.. لاعب سيرك يلقى حتفه بعد سقوطه أثناء استعراض

(CNN)-- لقي عضو قديم في "سيرك دي سوليه" حتفه، مساء السبت، أثناء استعراض للفرقة في مدينة تامبا الأمريكية. إذ أن يان أرنود كان يقوم بحيلة في الهواء حين سقط إلى المسرح.