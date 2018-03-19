شاهد.. لاعب سيرك يلقى حتفه بعد سقوطه أثناء استعراض

لاعب سيرك يلقى حتفه بعد سقوطه أثناء استعراض

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 مارس/آذار 2018; 01:09 (GMT +0400).
حوادثأمريكاالشرطة الأمريكية
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"سيرك دي سوليه" ألغى آخر عرضين لـ"VOLTA" في مدينة تامبا الأمريكية بعد الحادثة.

(CNN)-- لقي عضو قديم في "سيرك دي سوليه" حتفه، مساء السبت، أثناء استعراض للفرقة في مدينة تامبا الأمريكية. إذ أن يان أرنود كان يقوم بحيلة في الهواء حين سقط إلى المسرح.

حوادثأمريكاالشرطة الأمريكية