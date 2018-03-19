غراهام لـCNN: طرد ترامب لمولر سيعني بداية النهاية لرئاسته

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال مقابلته ببرنامج "State of the Union" عبر قناة CNN، الأحد، إن احتمالية اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار بفصل المستشار الخاص روبرت مولر، والمشرف على التحقيقات بشأن احتمالية التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، سيعني "بداية النهاية لرئاسته."

وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه بتويتر، الأحد، فريق المستشار الخاص روبرت مولر، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو مكيب، والمدير السابق لمكتب FBI جيمس كومي.

وبعد تلك التغريدات، نشر المستشار الخاص بالبيت الأبيض، تاي كوب، تصريحاً، الأحد، قال فيه: "استجابة لتساؤلات الإعلام والأسئلة الموجّهة للإدارة، فإن البيت الأبيض يؤكد مجدداً بأن الرئيس لا يفكر أو يناقش طرد المستشار الخاص روبرت مولر."