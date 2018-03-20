المتحدث باسم الكرملين يدعو إلى "رجاحة العقل" في قضية سكريبال

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إلى "رجاحة العقل" بالتعامل مع القضية التي أحدثت ضجة في مدينة سالزبوري البريطانية، مشيراً إلى أن موسكو لم تر أي دليل من لندن لدعم ادعاءاتها بأن روسيا كانت وراء محاولة اغتيال جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا.

وقال بيسكوف: "لنتعامل بشكل ما برجاحة العقل و، أولاً، لنتوقع دليلاً من بريطانيا بأن التصريحات الصادرة عن لندن من أعلى الرماتب تحمل بشكل ما أساساً على أرض الواقع."

وأضاف بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يملك أي خطط بعد للقاء الدبلوماسيين الروس الذين أخرجوا من برطانيا رداً من المملكة المتحدة على الواقعة.

وقد تعرّض جاسوس روسي برفقة ابنته إلى محاولة اغتيال بغاز أعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية، في وقت وجهت فيه بريطانيا أصابه الاتهام نحو روسيا، وبالأخص اتهام جونسون لضلوع بوتين مباشرة بإصدار أمر الاغتيال.

وعلى إثر الحادثة قامت بريطانيا بسحب 23 دبلوماسياً روسياً من لندن، الأربعاء، بالإضافة إلى قرارات أخرى، لتقوم روسيا السبت، باتخاذ قرار مماثل بسحب العدد ذاته من الدبلوماسيين البريطانيين من موسكو، إلى جانب قرارات أخرى أيضاً.

وقد أعلنت بريطانيا قدوم خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمعاينة أدلة من موقع الحادث في سالزبوري.