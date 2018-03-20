شاهد.. ما الذي يجب أن يفعله ترامب لإقالة مولر؟

شاهد ما يجب أن يفعله ترامب لإقالة مولر

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكيةروسيا
1:01

فيديو يشرح الخطوات التي قد يتمكن من خلالها ترامب من إقالة مولر.

(CNN)-- المحرر في شبكة CNN كريس سيليزا يشرح الخطوات التي سيتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذها إذا ما أراد طرد المستشار الخاص روبرت مولر، والذي يجري تحقيقاً في التدخل الروسي بالانتخابات الامريكية 2016.

دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكيةروسيا