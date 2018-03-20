مستشار سابق بالبيت الأبيض لـCNN: ترامب يعرقل العدالة علانية

(CNN)-- قال جون دين، الذي عمل سابقاً مستشارًا في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون خلال قضية "ووترغيت"، إن الرئيس دونالد ترامب شارك في "عرقلة علنية للعدالة".