مستشار سابق بالبيت الأبيض لـCNN: ترامب يعرقل العدالة علانية

جون دين لـCNN: ترامب يعرقل العدالة علانية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و59 دقيقة.
أمريكاالإدارة الأمريكيةدونالد ترامب
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قال جون دين إن الرئيس دونالد ترامب شارك في "عرقلة علنية للعدالة".

(CNN)-- قال جون دين، الذي عمل سابقاً مستشارًا في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون خلال قضية "ووترغيت"، إن الرئيس دونالد ترامب شارك في "عرقلة علنية للعدالة".

أمريكاالإدارة الأمريكيةدونالد ترامب