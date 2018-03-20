(CNN)-- قال جون دين، الذي عمل سابقاً مستشارًا في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون خلال قضية "ووترغيت"، إن الرئيس دونالد ترامب شارك في "عرقلة علنية للعدالة".
مستشار سابق بالبيت الأبيض لـCNN: ترامب يعرقل العدالة علانية
جون دين لـCNN: ترامب يعرقل العدالة علانية
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و59 دقيقة.
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قال جون دين إن الرئيس دونالد ترامب شارك في "عرقلة علنية للعدالة".
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