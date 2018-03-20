أنباء عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية

(CNN)-- أفادت تقارير بوقوع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية الثلاثاء.
مدارس"St. Mary’s County" العامة نشرت على موقعها على الإنترنت أن حادث إطلاق نار وقع في مدرسة غريت ميلز.
فادت تقارير بوقوع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية الثلاثاء.
(CNN)-- أفادت تقارير بوقوع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية الثلاثاء.
مدارس"St. Mary’s County" العامة نشرت على موقعها على الإنترنت أن حادث إطلاق نار وقع في مدرسة غريت ميلز.
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