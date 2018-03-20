أنباء عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية

(CNN)-- أفادت تقارير بوقوع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية الثلاثاء.

مدارس"St. Mary’s County" العامة نشرت على موقعها على الإنترنت أن حادث إطلاق نار وقع في مدرسة غريت ميلز.