أنباء عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية

أنباء عن إطلاق نار بمدرسة بولاية ميريلاند

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
أمريكاحوادثحوادث أمنية
4:15

فادت تقارير بوقوع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية الثلاثاء.

(CNN)-- أفادت تقارير بوقوع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية الثلاثاء.

مدارس"St. Mary’s County" العامة نشرت على موقعها على الإنترنت أن حادث إطلاق نار وقع في مدرسة غريت ميلز.

أمريكاحوادثحوادث أمنية