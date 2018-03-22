شاهد.. دموع السعادة بعد عودة فتيات نيجيريات اختطفهن بوكو حرام
فرح الأهالي بعد عودة فتيات اختطفتهن بوكو حرام
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
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غالبية الفتيات الـ110 اللاتي اختطفهن جماعة بوكو حرام في نيجيريا أُطلق سراحهن وفقاً لمسؤول في الحكومة النيجيرية
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