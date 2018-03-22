شاهد.. دموع السعادة بعد عودة فتيات نيجيريات اختطفهن بوكو حرام

فرح الأهالي بعد عودة فتيات اختطفتهن بوكو حرام

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
نيجيرياالحكومة النيجيريةبوكو حرام
1:00

غالبية الفتيات الـ110 اللاتي اختطفهن جماعة بوكو حرام في نيجيريا أُطلق سراحهن وفقاً لمسؤول في الحكومة النيجيرية

نيجيرياالحكومة النيجيريةبوكو حرام