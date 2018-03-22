شاهد… لحظة تصادم سفينتي شحن في ميناء بباكستان

شاهد… لحظة تصادم سفينتي شحن في ميناء بباكستان

العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
باكستانسفنحوادثحوادث بحرية
1:00

حادث التصادم وقع بين سفينة تحمل شعار شركة "هاباج لويد"، وأخرى راسية.

(CNN)-- اصطدمت سفينتا شحن ببعضهما البعض في ميناء كراتشي الباكستاني، مما أدى سقوط ما لا يقل عن 21 حاوية في المياه بحسب محطة "جيو تي في" المتعاونة مع CNN.
 

باكستانسفنحوادثحوادث بحرية