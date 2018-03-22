(CNN)-- اصطدمت سفينتا شحن ببعضهما البعض في ميناء كراتشي الباكستاني، مما أدى سقوط ما لا يقل عن 21 حاوية في المياه بحسب محطة "جيو تي في" المتعاونة مع CNN.
شاهد… لحظة تصادم سفينتي شحن في ميناء بباكستان
شاهد… لحظة تصادم سفينتي شحن في ميناء بباكستان
العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
1:00
حادث التصادم وقع بين سفينة تحمل شعار شركة "هاباج لويد"، وأخرى راسية.
(CNN)-- اصطدمت سفينتا شحن ببعضهما البعض في ميناء كراتشي الباكستاني، مما أدى سقوط ما لا يقل عن 21 حاوية في المياه بحسب محطة "جيو تي في" المتعاونة مع CNN.
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