شاهد.. لحظة استقالة رئيس جمهورية بيرو 

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أعلن رئيس جمهورية بيرو، بيدرو بابلو كوشينسكي عن استقالته من المنصب يوم الأربعاء، بعد البدء بتصويت لإقالته لتورطه بقضية فساد تتضمن 800 ألف دولار.