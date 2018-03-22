شاهد.. لحظة استقالة رئيس جمهورية بيرو
شاهد.. لحظة استقالة رئيس جمهورية بيرو
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
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أعلن رئيس جمهورية بيرو، بيدرو بابلو كوشينسكي عن استقالته من المنصب يوم الأربعاء، بعد البدء بتصويت لإقالته لتورطه بقضية فساد تتضمن 800 ألف دولار.
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