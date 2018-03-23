رسميا.. بوتين يفوز بـ 76.6% من أصوات الناخبين ويتعهد بتنفيذ وعوده

0:22

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بتنفيذ الوعود التي أطلقها خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية رسميا النتائج النهائية للانتخابات وحصول بوتين على 76.6% من أصوات الناخبين.