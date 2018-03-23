الشرطة الفرنسية تحاصر موقع احتجاز الرهائن في تريب

اتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- ذكرت قناة "BFM" الفرنسية، والمتعاونة مع CNN، الجمعة، بأن الشرطة تستجيب لحادث "مستوحى من داعش،" وقع فيه إطلاق للنار في مدينة تريب جنوبي البلاد، نقلاً عن النيابة الفرنسية.

وذكرت صحيفة "La Depeche du Midi" نقلاً عن رئيس بلدية تريب، مقتل شخص واحد على الأقل عند احتجاز رهائن بمتجر "U Supermarket" بالمدينة.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، ​إدوار فيليب​، بأن العملية الجارية هي بالفعل احتجاز رهائن.

وحذر وزير الداخلية الفرنسية، جيرار كولومب، سكان المنطقة من الاقتراب من موقع الحادثة، إذ قال مغرداً عبر حسابه: "فرضنا طوقاً أمنياً.. ابتعدوا عن المنطقة وترقبوا التعليمات من السلطات."