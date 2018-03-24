شاهد.. ماذا تفعل إيفانكا ترامب في البيت الأبيض؟

(CNN)-- تتولى الابنة الأولى للرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب الآن المزيد من المسؤوليات في البيت الأبيض، حيث تعمل أيضًا كمستشار رئيسي للرئيس، فما هو دورها تحديداً؟