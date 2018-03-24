(CNN)-- تتولى الابنة الأولى للرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب الآن المزيد من المسؤوليات في البيت الأبيض، حيث تعمل أيضًا كمستشار رئيسي للرئيس، فما هو دورها تحديداً؟
شاهد.. ماذا تفعل إيفانكا ترامب في البيت الأبيض؟
شاهد.. ماذا تفعل إيفانكا ترامب بالبيت الأبيض؟
العالم
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
1:21
عملت إيفانكا ترامب قبيل انتخابات 2016 كنائب رئيس تنفيذي في شركة "منظمة ترامب".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.