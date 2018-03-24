شاهد.. ماذا تفعل إيفانكا ترامب في البيت الأبيض؟

شاهد.. ماذا تفعل إيفانكا ترامب بالبيت الأبيض؟

العالم
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكيةالبيت الأبيض
1:21

عملت إيفانكا ترامب قبيل انتخابات 2016 كنائب رئيس تنفيذي في شركة "منظمة ترامب".

(CNN)-- تتولى الابنة الأولى للرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب الآن المزيد من المسؤوليات في البيت الأبيض، حيث تعمل أيضًا كمستشار رئيسي للرئيس، فما هو دورها تحديداً؟

دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكيةالبيت الأبيض