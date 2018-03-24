نظرة حصرية على أحدث جيل من مقاتلات أمريكا!

نظرة حصرية على أحدث جيل من مقاتلات أمريكا!

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
أمريكاالبحرية الأمريكيةالجيش الأمريكيكوريا الجنوبيةكوريا الشمالية
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في العام الماضي، شاركت الولايات المتحدة في استعراضات كبيرة للقوة العسكرية في المنطقة

(CNN)—تستعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة، ومن المقرر أن يشارك فيها عشرات آلاف الجنود من البلدين.

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