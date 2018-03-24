(CNN)—تستعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة، ومن المقرر أن يشارك فيها عشرات آلاف الجنود من البلدين.
نظرة حصرية على أحدث جيل من مقاتلات أمريكا!
نظرة حصرية على أحدث جيل من مقاتلات أمريكا!
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
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في العام الماضي، شاركت الولايات المتحدة في استعراضات كبيرة للقوة العسكرية في المنطقة
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