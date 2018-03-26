شاهد.. حريق هائل في مركز تسوق بروسيا

(CNN) -- قتل ما لا يقل عن 64 شخصاً، الإثنين، في حريق في مركز تسوق بمنطقة سيبيريا في روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الرسمية "تاس." شاهد لقطات للحريق في الفيديو.