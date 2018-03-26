شاهد.. حريق هائل في مركز تسوق بروسيا

شاهد.. حريق هائل في مركز تسوق بروسيا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
روسياحرائق
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تسبب حريق بمقتل عشرات الأشخاص في مركز تسوق بروسيا في 25 مارس.

(CNN) -- قتل ما لا يقل عن 64 شخصاً، الإثنين، في حريق في مركز تسوق بمنطقة سيبيريا في روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الرسمية "تاس." شاهد لقطات للحريق في الفيديو.

روسياحرائق