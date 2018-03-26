(CNN) -- قتل ما لا يقل عن 64 شخصاً، الإثنين، في حريق في مركز تسوق بمنطقة سيبيريا في روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الرسمية "تاس." شاهد لقطات للحريق في الفيديو.
شاهد.. حريق هائل في مركز تسوق بروسيا
شاهد.. حريق هائل في مركز تسوق بروسيا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
0:48
تسبب حريق بمقتل عشرات الأشخاص في مركز تسوق بروسيا في 25 مارس.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.