هل زار زعيم كوريا الشمالية الصين سراً؟

هل زار زعيم كوريا الشمالية الصين سراً؟

العالم
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
الحكومة الصينيةالصينكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون
1:14

لم تشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية إلى لغز القطار أو مكان وجود زعيمهم.

(CNN)— أثارت مقاطع فيديو لوصول قطار غامض إلى العاصمة الصينية بكين، أمس الاثنين، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة، وكذلك مرور موكب ضخم في شوارع بكين، أنباء عن وصول الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في زيارة مفاجئة إلى الصين.

الحكومة الصينيةالصينكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون