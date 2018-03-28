شاهد ماذا فعل شقيق شاب أسود قتلته الشرطة بكاليفورنيا!
ماذا فعل شقيق شاب قتلته الشرطة بكاليفورنيا؟
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 28 مارس/آذار 2018; 07:26 (GMT +0400).
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ستيفان كلارك البالغ من العمر 22 عام قتل على يد رجال الشرطة بعدما ظنوا أنه يصوب مسدساً نحوهم
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