(CNN)-- عادت ملالا يوسفزاي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، إلى باكستان في أول زيارة لها إلى بلدها الأم منذ محاولة مسلحين من حركة طالبان اغتيالها عام 2012.
ملالا تعود لباكستان لأول مرة منذ محاولة اغتيالها قبل 6 سنوات
ملالا تعود لباكستان لأول مرة منذ 6 سنوات
العالم
آخر تحديث منذ46 دقيقة.
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الكثيرون في باكستان ينظرون إلى مالالا كبطلة، ناضلت من أجل حق الفتيات بالتعليم
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