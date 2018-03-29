ملالا تعود لباكستان لأول مرة منذ محاولة اغتيالها قبل 6 سنوات

ملالا تعود لباكستان لأول مرة منذ 6 سنوات

العالم
آخر تحديث منذ46 دقيقة.
باكستانالعنف بباكستانملالا يوسف زي
1:24

الكثيرون في باكستان ينظرون إلى مالالا كبطلة، ناضلت من أجل حق الفتيات بالتعليم

(CNN)-- عادت ملالا يوسفزاي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، إلى باكستان في أول زيارة لها إلى بلدها الأم منذ محاولة مسلحين من حركة طالبان اغتيالها عام 2012.

باكستانالعنف بباكستانملالا يوسف زي