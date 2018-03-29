(CNN)-- أحيا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس قداساً في أحد السجون في روما، حيث غسل أقدام 12 معتقلا.
وبعد لقاء مقتضب مع السجناء، الخميس، غسل البابا أقدام 12 سجيناً، بينهم مسلمين وأرثوذكس وبوذي، في سجن ريجينا كويلي في روما، وفقا لموقع أخبار الفاتيكان.
شاهد.. بابا الفاتيكان يغسل أقدام مساجين غير كاثوليك
بابا الفاتيكان يغسل أقدام مساجين غير كاثوليك
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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وبعد لقاء مقتضب مع السجناء، الخميس، غسل البابا أقدام 12 سجيناً، بينهم مسلمين وأرثوذكس وبوذي.
(CNN)-- أحيا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس قداساً في أحد السجون في روما، حيث غسل أقدام 12 معتقلا.
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