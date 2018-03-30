من داخل قطار كيم جونغ أون إلى الصين من داخل قطار كيم جونغ أون إلى الصين العالم آخر تحديث منذ20 دقيقة. كيم جونغ أونكوريا الشماليةالصينقطارات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:57 استقل القائد الكوري الشمالي قطاراً عندما سافر إلى بكين هذا الأسبوع كيم جونغ أونكوريا الشماليةالصينقطارات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"ialfaisal","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-300318-kim-jong-un-train","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/30","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.