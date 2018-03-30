من داخل قطار كيم جونغ أون إلى الصين

من داخل قطار كيم جونغ أون إلى الصين

العالم
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
كيم جونغ أونكوريا الشماليةالصينقطارات
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استقل القائد الكوري الشمالي قطاراً عندما سافر إلى بكين هذا الأسبوع

كيم جونغ أونكوريا الشماليةالصينقطارات