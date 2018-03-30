شاهد.. روسيا تطلق "الشيطان 2" عابر القارات
شاهد.. روسيا تطلق "الشيطان 2" عابر القارات
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة.
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، فيديو لتجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، الذي يلقب باسم "الشيطان 2".
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