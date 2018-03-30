مقتل 17 مهاجرا غير مسجلين في حادث حافلة بتركيا

مقتل 17 مهاجرا غير مسجلين بحادث حافلة بتركيا

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آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
تركيا حوادث طرقمهاجرون
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قُتِل 17 مهاجرا غير مسجلين على الأقل وأصيب 36 آخرون بتركيا، وفقاً لوكالة الأناضول التركية

تركيا حوادث طرقمهاجرون