مقتل 17 مهاجرا غير مسجلين في حادث حافلة بتركيا
مقتل 17 مهاجرا غير مسجلين بحادث حافلة بتركيا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
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قُتِل 17 مهاجرا غير مسجلين على الأقل وأصيب 36 آخرون بتركيا، وفقاً لوكالة الأناضول التركية
قُتِل 17 مهاجرا غير مسجلين على الأقل وأصيب 36 آخرون بتركيا، وفقاً لوكالة الأناضول التركية
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