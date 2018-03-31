(CNN)-- يسقط قمر الصين الصناعي “القصر السماوي” من السماء، هذا ما يعنيه اسم “تيانغونغ-1"، وهو اسم أول قمر صناعي للصين والذي أطلق عام 2011. ويبدو أن وكالة الفضاء الصينية فقدت الاتصال بالقمر في 2016، لكنها انتظرت 14 شهراً إضافياً قبل أن تبلغ الأمم المتحدة بحدوث ذلك، ولم تشرح بشكل كامل كيف أو لماذا فقدت السيطرة على القمر الصناعي، الذي يقترب حجمه من حجم حافلة بطول 12 متراً، ويزن قرابة 8.5 طن.
شاهد.. قمر صناعي بوزن 8 أطنان يتجه نحو الأرض
شاهد.. قمر صناعي بوزن 8 أطنان يتجه نحو الأرض
العالم
آخر تحديث منذ8 دقائق.
2:08
القمر الصناعي يقترب حجمه من حجم حافلة بطول 12 متراً، ويزن قرابة 8.5 طن.
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