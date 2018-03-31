هذا الرجل قضى 45 عاماً في السجن لجريمة لم يرتكبها

رجل قضى 45 عاماً في السجن لجريمة لم يرتكبها

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
أمريكاجرائمجرائم قتل
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فيليبس كان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1972 بعدما أدين بجريمة قتل

(CNN)--أسقط القاضي جميع التهم ضد رجل من ديترويت بعد أن قضى 45 عاماً في السجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها أدين بها قبل عقود.

أمريكاجرائمجرائم قتل