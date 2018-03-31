(CNN)--أسقط القاضي جميع التهم ضد رجل من ديترويت بعد أن قضى 45 عاماً في السجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها أدين بها قبل عقود.
هذا الرجل قضى 45 عاماً في السجن لجريمة لم يرتكبها
رجل قضى 45 عاماً في السجن لجريمة لم يرتكبها
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
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فيليبس كان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1972 بعدما أدين بجريمة قتل
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