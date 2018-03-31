هكذا استقبلت ملالا في مسقط رأسها بعد 6 سنوات

(CNN)--وصلت ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، السبت إلى وادي سوات في أول زيارة تقوم بها لمسقط رأسها في شمال غرب باكستان منذ الاعتداء الوحشي الذي كاد يودي بحياتها عام 2012.